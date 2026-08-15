Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film HAIR Comédie musicale de Miloš Forman Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film HAIR Comédie musicale de Miloš Forman

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 23:00:00

Date(s) :

2026-09-24

En septembre, le Cinéma Municipal Casino de Clamecy vous propose un cycle cinématographique pas comme les autres…

Pendant quatre jeudis, entrez dans des univers où pouvoir, propagande, révolte, idéologies et liberté se rencontrent… parfois avec humour, parfois avec colère, toujours avec une bonne dose de réflexion.

Le dernier jeudi de septembre, projection du film HAIR réalisé par Miloš Forman. Un grand musical contestataire, symbole d’une jeunesse qui refuse la guerre et revendique sa liberté.

Sorti en 1979, c’est un musical/film de guerre de 2H01.

Le jeune Claude Bukowski, appelé pour aller combattre au Viêtnam, quitte son Oklahoma natal pour rejoindre New York, où il doit se présenter aux autorités militaires

Le film est suivi d’un pot de clôture à 22h. .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68

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English :

L’événement Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film HAIR Comédie musicale de Miloš Forman Clamecy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais