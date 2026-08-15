Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film HAIR Comédie musicale de Miloš Forman Cinéma Casino Clamecy
jeudi 24 septembre 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film HAIR Comédie musicale de Miloš Forman
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24 23:00:00
Date(s) :
2026-09-24
En septembre, le Cinéma Municipal Casino de Clamecy vous propose un cycle cinématographique pas comme les autres…
Pendant quatre jeudis, entrez dans des univers où pouvoir, propagande, révolte, idéologies et liberté se rencontrent… parfois avec humour, parfois avec colère, toujours avec une bonne dose de réflexion.
Le dernier jeudi de septembre, projection du film HAIR réalisé par Miloš Forman. Un grand musical contestataire, symbole d’une jeunesse qui refuse la guerre et revendique sa liberté.
Sorti en 1979, c’est un musical/film de guerre de 2H01.
Le jeune Claude Bukowski, appelé pour aller combattre au Viêtnam, quitte son Oklahoma natal pour rejoindre New York, où il doit se présenter aux autorités militaires
Le film est suivi d’un pot de clôture à 22h. .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 79 68
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English :
L’événement Cycle Guerre et Paix au Cinéma Projection du film HAIR Comédie musicale de Miloš Forman Clamecy a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais
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