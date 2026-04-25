Menou

Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier

Village de Menou MENOU Menou Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:30:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Open 1/2/3 et Access Parcours D19, Route de la Chapelle ST André , D33 direction Varzy, Les Perrets , direction les Coignets, route de la chapelle ST André, D19 Circuit de 6.3 km,14 tours, 88.20 km Avec l’Union Cosnoise Sportive et la Fédération Française de Cyclisme .

Village de Menou MENOU Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 74 45 40 mickael.lamarre@laposte.net

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English : Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier

L’événement Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Menou a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais