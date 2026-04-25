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Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Village de Menou Menou

Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Village de Menou Menou

Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Village de Menou Menou vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Village de Menou

Adresse : MENOU

Ville : 58210 Menou

Département : Nièvre

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 2 2 2 Autres Tarifs

Menou

Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier

Village de Menou MENOU Menou Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:30:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Open 1/2/3 et Access Parcours D19, Route de la Chapelle ST André , D33 direction Varzy, Les Perrets , direction les Coignets, route de la chapelle ST André, D19 Circuit de 6.3 km,14 tours, 88.20 km Avec l’Union Cosnoise Sportive et la Fédération Française de Cyclisme   .

Village de Menou MENOU Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 74 45 40  mickael.lamarre@laposte.net

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English : Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier

L’événement Cyclisme Prix de Menou Souvenir Jean Alfier Menou a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

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