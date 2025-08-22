Chapelle de la Tête Ronde, Menou Menou Nièvre

Chapelle de la Tête Ronde A pieds Facile

Chapelle de la Tête Ronde 58210 Menou Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Circuit aux atouts variés avec une alternance de chemins en découvert et en sous bois qui permettent de découvrir un patrimoine rural de qualité. Sur une colline une chapelle est posée et dans le village, le château est appelé Versailles Nivernais . Pour étancher votre soif, ne manquez pas de vous arrêter au bas du village

Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

A varied circuit, with alternating paths in the open and undergrowth, allowing you to discover a high-quality rural heritage. A chapel stands on a hill, and the village’s castle is known as the Versailles of the Nivernais . To quench your thirst, don’t miss a stop at the bottom of the village

Deutsch :

Ein Rundweg mit unterschiedlichen Vorteilen mit abwechselnden Wegen im offenen Gelände und im Unterholz, auf denen man ein hochwertiges ländliches Erbe entdecken kann. Auf einem Hügel steht eine Kapelle und im Dorf wird das Schloss Versailles Nivernais genannt. Um Ihren Durst zu stillen, sollten Sie unbedingt im unteren Teil des Dorfes Halt machen

Italiano :

Si tratta di un percorso vario, che alterna sentieri aperti e zone boschive per scoprire un patrimonio rurale di alta qualità. Una cappella si erge su una collina e il castello del villaggio è conosciuto come la Versailles del Nivernais . Per dissetarvi, non perdete una sosta in fondo al villaggio

Español :

Se trata de un recorrido variado, que alterna caminos abiertos y zonas boscosas para descubrir un patrimonio rural de gran calidad. Una capilla se alza sobre una colina y el castillo del pueblo es conocido como el Versalles del Nivernais . Para saciar su sed, no se pierda una parada en la parte baja del pueblo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data