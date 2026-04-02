Circuit du château Menou Menou Nièvre

Circuit du château Menou A pieds Facile

Circuit du château Menou Place de l’église 58163 Menou Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11500.0 Tarif :

Une balade dans et autour d’un village riche en patrimoine, une église très ancienne, une superbe chapelle rénovée qui domine le village avec un très beau point de vue et une table d’orientation, un château surnommé le Versailles du Nivernais , et enfin une nature vallonnée qui dégage de beaux paysages.

Facile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

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English :

A walk in and around a village rich in heritage, with a very old church, a superb renovated chapel dominating the village with a beautiful viewpoint and orientation table, a castle nicknamed the Versailles of the Nivernais , and finally a hilly countryside that offers beautiful landscapes.

Deutsch :

Ein Spaziergang in und um ein Dorf, das reich an Kulturerbe ist, eine sehr alte Kirche, eine wunderschöne renovierte Kapelle, die das Dorf mit einem sehr schönen Aussichtspunkt und einer Orientierungstafel überragt, ein Schloss, das auch als Versailles des Nivernais bezeichnet wird, und schließlich eine hügelige Natur, die schöne Landschaften freigibt.

Italiano :

Una passeggiata in un villaggio con un ricco patrimonio, una chiesa molto antica, una splendida cappella ristrutturata che domina il villaggio con un belvedere e una tavola di orientamento, un castello soprannominato la Versailles del Nivernais e infine una campagna collinare con splendidi paesaggi.

Español :

Un paseo por un pueblo con un rico patrimonio, una iglesia muy antigua, una magnífica capilla renovada que domina el pueblo con un hermoso mirador y una mesa de orientación, un castillo apodado el Versalles del Nivernais y, por último, una campiña de colinas con bellos paisajes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data