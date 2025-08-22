Circuit vélo Circuit de Menou-Oudan Menou Nièvre

Circuit VTC Circuit du Val du Sauzay Menou-Oudan-Menou Rue du Presbytère 58210 Menou Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 26000.0 Tarif :

Un magnifique circuit avec un patrimoine d’une grande richesse.
Facile

  +33 3 86 27 02 51

English :

A magnificent tour with a rich heritage.

Deutsch :

Eine wunderschöne Rundreise mit einem reichen Kulturerbe.

Italiano :

Un tour magnifico con un ricco patrimonio.

Español :

Un magnífico recorrido con un rico patrimonio.

