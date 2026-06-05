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Cyclocross parc de la mairie Chef-Boutonne

Cyclocross parc de la mairie Chef-Boutonne

Cyclocross parc de la mairie Chef-Boutonne samedi 24 octobre 2026.

Lieu : parc de la mairie

Adresse : Av de l’hôtel de ville

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Chef-Boutonne

Cyclocross

parc de la mairie Av de l’hôtel de ville Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 13:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Rendez-vous automnal des amateurs de la petite reine. Les meilleurs spécialistes de cyclocross du Poitou-Charentes vont s’affronter, séduits par la qualité du site et le circuit très technique de 2km. 6 courses programmées. Venez encourager ces sportifs !   .

parc de la mairie Av de l’hôtel de ville Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 43 97 81  cyclechefboutonnais@laposte.net

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English : Cyclocross

L’événement Cyclocross Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois

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