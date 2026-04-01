Boulogne-sur-Mer

Cyranino Rollmops Théâtre

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Cyranino

Adapter Cyrano pour les enfants, c’est tenter de leur transmettre les nobles sentiments qui habitent la pièce l’amour, l’amitié, la sincérité, le courage, l’abnégation, le panache…

C’est mettre sa poésie, son souffle, sa force et sa fantaisie à leur portée. C’est raconter avec des mots simples l’épopée des personnages, et injecter dans ce récit les vers de Rostand, lui conférer ainsi une dimension littéraire et donner à entendre la musique de l’auteur.

C’est créer un spectacle qui exalte ce que l’Humain possède de meilleur, une respiration bienvenue dans un monde où le pire inonde nos écrans et nos ondes

Du CE1 à la 5ème

(7/12 ans et public familial)

Durée 50 mn

De et mis en scène par Laurent Cappe

Avec Marina Chochois et Arthur Rouzé

Spectacle autonome, adaptable à tous types de lieux, même non équipés. .

60 avenue John Kennedy Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 27 31 contact@rollmopstheatre.fr

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English :

L’événement Cyranino Rollmops Théâtre Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale