Visite « Passé militaire en haute ville », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
Visite « Passé militaire en haute ville », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
Visite « Passé militaire en haute ville » Dimanche 26 avril, 10h00, 15h30 Hôtel de Ville Pas-de-Calais
Gratuit, sur inscription jusqu’au 22 avril
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Un ancien donjon, des remparts, un château… Et même un camp romain, le passé militaire de Boulogne est inscrit dans ses murs !
Hôtel de Ville place Godefroy de Bouillon, Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0391900295 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Découvrir avec un guide l’histoire militaire de Boulogne à travers ses monuments ville fortifiée visite guidée
Service Communication de Boulogne-sur-Mer
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