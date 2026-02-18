Visite « Passé militaire en haute ville », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer
Visite « Passé militaire en haute ville », Hôtel de Ville, Boulogne-sur-Mer dimanche 26 avril 2026.
Visite « Passé militaire en haute ville » Dimanche 26 avril, 10h00, 15h30 Hôtel de Ville Pas-de-Calais
Gratuit sur réservation auprès du service Ville d’art et d’histoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-26T15:30:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00
Hôtel de Ville 7 Place Godefroy de Bouillon, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Un ancien donjon, des remparts, un château… Et même un camp romain, le passé militaire de Boulogne est inscrit dans ses murs !
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