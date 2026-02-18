Moi ce que j’aime c’est la couleur, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer

Moi ce que j’aime c’est la couleur Mercredi 29 avril, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00

Cet événement : Art créatif est une nouveauté. Il s’agit d’un atelier parents / Enfants. La micro-folie, en collaboration avec L’École Municipale d’Art, vous fera découvrir une sélection œuvres d’art . Vous serez ensuite invités à prolonger l’expérience en participant à un atelier d’invitation aux arts plastiques, encadré par Amélie Cazin artiste plasticienne.

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez créer vos arc en ciel!