Moi ce que j’aime c’est la couleur, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer
Moi ce que j’aime c’est la couleur, Carré Sam, Boulogne-sur-Mer mercredi 29 avril 2026.
Moi ce que j’aime c’est la couleur Mercredi 29 avril, 14h00 Carré Sam Pas-de-Calais
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:00:00+02:00
Cet événement : Art créatif est une nouveauté. Il s’agit d’un atelier parents / Enfants. La micro-folie, en collaboration avec L’École Municipale d’Art, vous fera découvrir une sélection œuvres d’art . Vous serez ensuite invités à prolonger l’expérience en participant à un atelier d’invitation aux arts plastiques, encadré par Amélie Cazin artiste plasticienne.
Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Venez créer vos arc en ciel!
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