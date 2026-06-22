Cyrano de Bergerac ZA La Palun Buis-les-Baronnies

Informations pratiques

Buis-les-Baronnies

Cyrano de Bergerac

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Adhérents, étudiants, minima sociaux

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Nous proposons ici un vrai spectacle vivant mêlant chant, danse, escrime, musique et cascades qui entraine le public dans un rythme effréné où Cyrano et son célèbre nez vont vous faire vivre des aventures incroyables mêlant le rire aux larmes.

.

ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 90 65 05 85 trac.beaumesdevenise@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is a real live show combining song, dance, fencing, music and stunts, taking the audience on a wild ride where Cyrano and his famous nose will take you on incredible adventures, mixing laughter and tears.

L’événement Cyrano de Bergerac Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale