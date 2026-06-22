Festival d’été Théâtre des habitants ZA La Palun Buis-les-Baronnies
Festival d’été Théâtre des habitants ZA La Palun Buis-les-Baronnies vendredi 3 juillet 2026.
Buis-les-Baronnies
Festival d’été Théâtre des habitants
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le FESTIVAL d’ÉTÉ du THÉÂTRE DES HABITANTS édition 2026 propose des spectacles tous publics dont un spectacle théâtral & vocal LIENS DE VIE , un spectacle seul en scène EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT ? et un spectacle d’un auteur classique CYRANO
.
ZA La Palun Salle & théâtre de verdure de La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 75 99 47 letheatredeshabitants@gmail.com
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English :
The 2026 edition of the THÉÂTRE DES HABITANTS SUMMER FESTIVAL features performances for all ages, including a theatrical and vocal production titled LIENS DE VIE, a one-person show titled “EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT?” and a production of a classic play, “CYRANO.”
L’événement Festival d’été Théâtre des habitants Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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