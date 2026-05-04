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Cyrano de Bergerac Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Cyrano de Bergerac Théâtre de la Rochefoucauld Paris

Cyrano de Bergerac Théâtre de la Rochefoucauld Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Théâtre de la Rochefoucauld

Adresse : 22 rue Malar

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Cyrano, qui manie les mots avec dextérité, aime Roxane mais n’ose pas lui avouer, pensant qu’il est trop laid et qu’elle se moquerait de lui. Christian, lui, est tombé amoureux de Roxane mais n’ose pas lui parler de peur de paraitre ridicule, s’il ouvre la bouche. Ils décident donc de ne former qu’un amant, avec le corps de Christian et les mots soufflés par Cyrano pour séduire Roxane…

Avec :

Kays Boutahar

Aurèle Damame

Jeremy Kassi

Feodor Kouznetsov

Andrei Liberge-Dondoux

Leonardo Macaluso

Leon Monnier

Ava Peress

Matilde Perriez

Rose Raimbault

Emilie Sabater de la Taille

Côme Serguier

Les élèves de la classe d’initiation Théâtre du Conservatoire Erik Satie, dirigés par Héloïse Manessier, vous invitent à redécouvrir l’oeuvre d’Edmond Rostand.
Le samedi 23 mai 2026
de 18h00 à 19h10
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T22:10:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T19:10:00+02:00

Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar  75007 Paris
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