Cyrano de Bergerac Théâtre de la Rochefoucauld Paris
Cyrano de Bergerac Théâtre de la Rochefoucauld Paris samedi 23 mai 2026.
Cyrano, qui manie les mots avec dextérité, aime Roxane mais n’ose pas lui avouer, pensant qu’il est trop laid et qu’elle se moquerait de lui. Christian, lui, est tombé amoureux de Roxane mais n’ose pas lui parler de peur de paraitre ridicule, s’il ouvre la bouche. Ils décident donc de ne former qu’un amant, avec le corps de Christian et les mots soufflés par Cyrano pour séduire Roxane…
Avec :
Kays Boutahar
Aurèle Damame
Jeremy Kassi
Feodor Kouznetsov
Andrei Liberge-Dondoux
Leonardo Macaluso
Leon Monnier
Ava Peress
Matilde Perriez
Rose Raimbault
Emilie Sabater de la Taille
Côme Serguier
Les élèves de la classe d’initiation Théâtre du Conservatoire Erik Satie, dirigés par Héloïse Manessier, vous invitent à redécouvrir l’oeuvre d’Edmond Rostand.
Le samedi 23 mai 2026
de 18h00 à 19h10
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T21:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T22:10:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T18:00:00+02:00_2026-05-23T19:10:00+02:00
Théâtre de la Rochefoucauld 22 rue Malar 75007 Paris
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