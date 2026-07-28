Cyrano Espace André Lejeune Guéret

Informations pratiques

Guéret

Cyrano

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 20:30:00

fin : 2027-02-11 22:45:00

Date(s) :

2027-02-11

13 comédiens sur scène un Cyrano en très grande forme !

Cyrano… s’il prenait vie aujourd’hui, qui serait-il ? Peut être un rappeur, celui qui a l’amour du mot et la rage d’une conscience… Il ne s’agit pas ici de réécrire le texte de Rostand. Il s’agit de redécouvrir l’actualité de ses mots. Portée au plateau par une troupe nombreuse, jeune et explosive, l’uvre déploie tout son tranchant. Ce spectacle se veut un pont entre l’ancien et le nouveau, entre le groupe et l’unique, entre les arts puissants du théâtre, de la danse et du rap, entre le rire et le lyrisme… pour toucher ce que Cyrano appelle lui-même LE PANACHE ! .

À partir de 12 ans. .

Espace André Lejeune Avenue René Cassin Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Cyrano

L’événement Cyrano Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret