CYRANO, Palais des Congrès, Digne-les-Bains

Informations pratiques

CYRANO Mardi 3 novembre, 19h00 Palais des Congrès Alpes-de-Haute-Provence

Tarifs de 27 à 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T19:00:00+01:00 – 2026-11-03T20:50:00+01:00

Fin : 2026-11-03T19:00:00+01:00 – 2026-11-03T20:50:00+01:00

COMPAGNIE VIVA

La pièce relate en cinq actes la vie de Cyrano de Bergerac, héros tragique et attachant dont l’éclat de la verve et de l’épée n’a d’égal que la longueur de son nez.

Cyrano, que la laideur de cet appendice rend impuissant à avouer son amour à Roxane trouve alors en Christian, lui aussi amoureux de la belle, son double. Si ce dernier est aimable à regarder, il manque d’esprit au point d’en être paralysé. Cyrano propose à chrisitan d’être ses mots pour séduire Roxane : il sera la beauté et lui l’esprit.

Changements de costumes et de décors à vue, comédiens qui évoluent sans jamais quitter le plateau, qui incarnent parfois plusieurs personnages dans une même scène… nous aurons le plaisir de retrouver Anthony Magnier et sa dynamique troupe !

D’Edmond Rostand

Mise en scène Anthony Magnier

Costumes Mélisande de Serres

Lumières Simon Cornevin

Avec Axel Drhey (Christian)

Mikaël Fasulo (Le Bret)

Magali Genoud (Roxane)

Alexiane Torres (de Guiche)

Matthieu Lemeunier (Ragueneau)

Anthony Magnier (Cyrano)

www.compagnie-viva.fr/cyrano

Billetterie en ligne

Vidéo

Palais des Congrès 1 Place de la République, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ccrc@dignelesbains.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0492308710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}] [{« link »: « http://www.compagnie-viva.fr/cyrano »}, {« link »: « https://web.digitick.com/index-css5-ccrenechar-pg1.html »}, {« data »: {« author »: « Anthony Magnier », « cache_age »: 86400, « description »: « Bande Annonce de « Cyrano de Bergerac » par Viva la Commedia mise en scu00e8ne Anthony Magnier / site : www.vivalacommedia.comnnAssistante mise en scu00e8ne : Cu00e9cile Mathieu – Du00e9corateur et accessoiriste : Stefano Perroco – Costumes : Juliette Cornet assistu00e9e de Claire Bigot, Xu00e9nia Auther et Emmanuelle Bredoux – Cru00e9ation Lumiu00e8re : Ru00e9mi Cabaret – Mau00eetre d’armes : Patrice Camboni – Direction musicale : Samuel Muller – Prothu00e9siste : Valu00e9rie Lesort – Perruque et maquillage : Christine Laurent – Doublure Cyrano : Xavier Bazin – bande annonce : Bord CadrennAvec : Gaspard Fasulo (Le Bret et autres), Clovis Fouin (Christian), Magali Genoud (Roxane), Julien Jacob (De Guiche et autres), Xavier Legat (Valvert, La Duu00e8gne et autres), Anthony Magnier (Cyrano), Mikau00ebl Taieb (Ragueneau et autres) et Blandine Iordan ou Bertrand Kullik (violon)nnEn partenariat avec :nEspace Coluche (Plaisir), Centre culturel Jean Vilar (Marly-le-Roi), Thu00e9u00e2tre de Bois d’Arcy, Thu00e9u00e2tre Alexandre Dumas (Saint Germain en Laye), Espace Barbara (Petite-Foru00eat), Espace Yves Montand (Livry-Gargan), Thu00e9u00e2tre de Fru00e9jus, Thu00e9u00e2tre des 3 chu00eanes (Le Quesnoy), Les Thu00e9u00e2trales (Collonges-la-Rouge), Festival In Situ (Carqueiranne)nnAvec le soutien de :nLa Ville de Versailles, le Festival du Mois Moliu00e8re, le Conseil Gu00e9nu00e9ral des Yvelines, Thu00e9u00e2tre Gu00e9rard Philippe (Meaux) et de l’Adami. », « type »: « video », « title »: « Bande Annonce de « Cyrano de Bergerac » par Viva la Commedia », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aTE5SM6tGz4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aTE5SM6tGz4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCXq3Irdr6L_NEDWfMpshZQA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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La pièce relate en cinq actes la vie de Cyrano de Bergerac, héros tragique et attachant dont l’éclat de la verve et de l’épée n’a d’égal que la longueur de son nez. théâtre compagnie viva

Anthony Magnier