DA YEONG CHOI / Embrasser la colonne Espace Niemeyer Paris

Embracing the Column, Installation immersive en bois – Textile et lumière, invitant à une interaction intime avec le pilier central, 2026

Embracing the Column propose une intervention qui transforme un élément structurel de l’architecture — la colonne — en un centre de relation et de perception. Élément fondamental de l’architecture, la colonne structure l’espace, soutient, organise et oriente les circulations. Ce projet s’inspire de cette fonction essentielle pour en proposer une relecture : la colonne devient non seulement un support, mais aussi un point de relation, un centre d’attention et d’expérience. Dans la nuit de l’amour, elle devient un point d’ancrage pour une étreinte, un geste qui engage le corps dans l’espace.

Autour de cette colonne, une structure en bois se déploie, recouverte de couches textiles translucides dont la superposition module les degrés de transparence. Plus on s’approche de la colonne, plus la structure devient opaque, créant une zone d’intimité qui permet un geste d’étreinte sans retenue ni exposition. Deux sources lumineuses, placées à proximité de la colonne, diffusent une lumière douce qui traverse les textiles et révèle progressivement les différentes couches.

Cette enveloppe agit comme une membrane ou une coquille : elle ne sépare pas, mais rend la frontière poreuse, laissant circuler la lumière, l’air et les présences. Elle génère ainsi un espace intermédiaire où intérieur et extérieur, visible et invisible, se rencontrent et se transforment.

Ce projet s’inscrit dans une recherche autour des formes d’enveloppement et des structures relationnelles, inspirée notamment par l’image de la coquille comme espace à la fois protecteur et résonant. Il prolonge une réflexion sur les manières d’habiter un espace à travers le corps, en engageant une relation sensible entre architecture et perception.

L’installation invite ainsi les visiteurs à expérimenter une relation physique et sensible à l’architecture. L’étreinte devient ici une forme spatiale : un mode d’habiter temporaire, où l’attention au corps, à l’autre et à l’environnement se recompose dans une expérience partagée.

Da Yeong Choi est née en 1993 à Masan, en Corée du Sud, elle est diplômée des Beaux-Arts de Paris 2025 et actuellement étudiante de la filière Fresque & Art en situation. À travers la superposition et la combinaison d’éléments visuels et sonores, elle crée des espaces sensibles où le visible et l’invisible coexistent, où les images se diluent et réapparaissent dans une temporalité étirée. Son travail s’inscrit dans une réflexion sur la matérialité de la mémoire, la disparition et les logiques algorithmiques qui modèlent notre perception du réel.

ÉTUDIANTS DE LA FILIÈRE FRESQUE & ART EN SITUATION DE L’ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS DE PARIS / Falando de Amor

Un projet coproduit dans le cadre d’un partenariat pédagogique avec l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, avec la participation de l’Espace Niemeyer.

Œuvre issue de l’exposition immersive conçue par des étudiants des Beaux-Arts de Paris à l’Espace Niemeyer dialogue avec l’architecture pour proposer une expérience sensorielle et poétique autour de l’amour et de la mémoire du lieu.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi, dimanche

de 18h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00;2026-06-07T18:00:00+02:00_2026-06-07T02:00:00+02:00

Espace Niemeyer 6, Avenue Mathurin Moreau (Porte B) 75119 Paris

https://www.paris.fr/evenements/etudiants-de-la-filiere-fresque-art-en-situation-de-l-ecole-nationale-des-beaux-arts-de-paris-falando-de-amor-110746



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