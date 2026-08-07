D’abord ils sont venus chercher les mots Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Professeure à l’université Stanford, sémiologue et spécialiste reconnue de l’analyse du discours politique, Cécile Alduy consacre ses travaux à la manière dont les mots façonnent nos représentations collectives et influencent les choix démocratiques. Depuis plusieurs années, elle décrypte les stratégies rhétoriques qui accompagnent les transformations politiques contemporaines, de l’extrême droite française au trumpisme aux États-Unis.

À l’occasion de la parution de son livre D’abord ils sont venus chercher les mots, elle analyse la vaste offensive engagée contre certains pans entiers du savoir, de la recherche et de l’enseignement depuis le retour de Donald Trump à la présidence. À travers les listes de mots bannis ou rendus indésirables dans les universités, les administrations ou les programmes publics, elle montre comment le contrôle du langage devient un instrument de pouvoir pour dominer les pensées et tuer tout esprit critique.

Car l’enjeu dépasse largement la question de la censure. Que se passe-t-il lorsqu’il devient impossible de nommer certaines réalités ? Comment les restrictions linguistiques transforment-elles notre manière de penser le monde ? Que deviennent la recherche, la liberté académique et le débat démocratique lorsque les mots eux-mêmes deviennent un terrain de bataille politique ?

Animée par la journaliste et réalisatrice Paloma Moritz, cette rencontre propose de réfléchir à une question essentielle de notre temps : comment défendre la pluralité des savoirs et des récits lorsque le langage s’appauvrit ?

Une rencontre pour comprendre pourquoi les attaques contre les mots sont souvent les premiers signes des attaques contre les libertés.

Les mots ne sont jamais neutres. Ils façonnent notre manière de voir le monde, de nommer les réalités qui nous entourent et de débattre collectivement de ce qui nous unit ou nous oppose. Lorsque certains mots disparaissent du débat public, ce sont parfois des idées, des expériences et des savoirs qui deviennent plus difficiles à penser, à transmettre ou à défendre.

Le mardi 22 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-22T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T19:00:00+02:00_2026-09-22T20:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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