Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho L’Echo des Champs Tanlay
samedi 19 septembre 2026 · L'Echo des Champs · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho
L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
C’est dans cet écrin chargé d’histoire que le jeune et prometteur écrivain DAlh, alias Hugo, viendra pour la première fois rencontrer le public. Sa jeunesse contraste avec une remarquable maturité littéraire. Il présentera son premier livre Dieu, le Jour ou Moi , avant d’échanger avec les lecteurs lors d’une séance de dédicaces. .
L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho
L’événement Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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