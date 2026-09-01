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AGENDA · Tanlay

Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho L’Echo des Champs Tanlay

samedi 19 septembre 2026 · L'Echo des Champs · Tanlay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
L'Echo des Champs
Adresse
3 grande rue, Saint Vinnemer
Ville
89430 Tanlay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tanlay

Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

C’est dans cet écrin chargé d’histoire que le jeune et prometteur écrivain DAlh, alias Hugo, viendra pour la première fois rencontrer le public. Sa jeunesse contraste avec une remarquable maturité littéraire. Il présentera son premier livre Dieu, le Jour ou Moi , avant d’échanger avec les lecteurs lors d’une séance de dédicaces.   .

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho

L’événement Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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