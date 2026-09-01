Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho L’Echo des Champs Tanlay

Informations pratiques

Tanlay

Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

C’est dans cet écrin chargé d’histoire que le jeune et prometteur écrivain DAlh, alias Hugo, viendra pour la première fois rencontrer le public. Sa jeunesse contraste avec une remarquable maturité littéraire. Il présentera son premier livre Dieu, le Jour ou Moi , avant d’échanger avec les lecteurs lors d’une séance de dédicaces. .

L’Echo des Champs 3 grande rue, Saint Vinnemer Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho

L’événement Dahl, allias Hugo, un auteur à l’écho Tanlay a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois