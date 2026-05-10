Daido Moriyama – Lettres d’amour à la photographie / Nuits Balnéaires – Eboro Fondation Henri Cartier-Bresson Paris

Photographie, Exposition

Daido Moriyama – Lettres d’amour à la photographie

Pour Daido Moriyama, la photographie est vivante, bien vivante. Depuis le début des années 1960, il entretient avec cette forme d’enregistrement du monde une relation quotidienne quasi-existentielle, s’adressant à elle sans cesse sous la forme de projets, d’images ou de textes qui ont, à chaque fois, valeur de déclarations.

En 1972, son livre Shasin yo sayonara — Adieu photographie — déconstruit les règles admises des bonnes pratiques photographiques. À la même époque, il publie régulièrement dans la presse spécialisée japonaise des essais photographiques qui sont autant de manifestes. Il multiplie également les pèlerinages dans les pas du tout premier photographe, le français Nicéphore Niépce. Nombre de ses images, prises au jour le jour, constituent des formes de mises en abyme du médium. Elles lui tendent un miroir.

L’exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson n’est pas une rétrospective traditionnelle avec son enchaînement de chefs-d’œuvre organisés chronologiquement. Elle repose sur un parti pris curatorial marqué : suivre le fil rouge de l’obsession de Moriyama pour la photographie elle-même.

Nuits Balnéaires – Eboro

Eboro désigne, dans la pensée métaphysique des peuples Agni-Bona de Côte d’Ivoire, la zone liminale, la frontière et le passage intime de l’âme, ainsi que le lieu d’origine de l’humanité. Au terme de son existence terrestre, le double immatériel de l’homme retourne à Eboro pour rejoindre ses ancêtres, auxquels il doit rendre compte de sa vie sur terre.

Ce projet introduit une dimension autobiographique dans le travail de Nuits Balnéaires. Il débute à Dakar, au Sénégal : le 22 juillet 1986, son oncle Noël X. Ebony, journaliste et dramaturge de renom, disparaît dans des circonstances énigmatiques. Dans la tradition Agni-Bona, le neveu joue un rôle clé en accompagnant l’oncle dans son passage vers l’au-delà. Pour Nuits Balnéaires, cela a pris la forme d’une exploration de la façon dont des trajectoires antérieures — historiques ou familiales — influencent ou prédéterminent nos propres parcours de vie.

Nuits Balnéaires a conçu Eboro de manière intuitive, laissant la puissance affective des lieux et de la mémoire familiale façonner les chapitres visuels interconnectés de cette œuvre aux multiples strates. Il accueille la mélancolie et le traumatisme liés à l’histoire de son oncle avec douceur et espoir, interrogeant la manière dont l’imagination peut contribuer à la guérison des blessures transgénérationnelles.

Nuits Balnéaires est en partenariat avec : Fondation d’entreprise Hermès.

Commissariat : Nuits Balnéaires : David Campany /| Moriyama : Clément Chéroux

Deux expositions entre obsession photographique et voyage onirique.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Fondation Henri Cartier-Bresson 79 rue des Archives 75003 Paris



Afficher la carte du lieu Fondation Henri Cartier-Bresson et trouvez le meilleur itinéraire

