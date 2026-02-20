Danakil + 1ère partie, Café Charbon, Nevers

Informations pratiques

Danakil + 1ère partie Jeudi 3 décembre, 20h00 Café Charbon Nièvre

27€ / 23€ (réduit) / 10€ (étudiants CROUS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-03T20:00:00+01:00 – 2026-12-03T23:00:00+01:00

Parti d’un rêve d’ado dans les années 2000, le collectif roots et engagé Danakil est aujourd’hui une référence, un groupe qui a traversé les générations à coup de chansons empreintes de liberté scandées comme des hymnes dans les plus grandes salles de l’hexagone et dans les festivals d’Europe.

C’est au fil des années que Danakil s’est affranchi de son étiquette de « groupe de reggae » pour passer dans le registre des musiques populaires françaises grâce à des morceaux devenus des classiques traversant les générations. Des millions de stream, un enchaînement de dates dans les Zéniths et les festivals… Tout ça n’entache en rien leur simplicité, marque de fabrique qui leur permet de tisser un lien indéfectible avec leur public. Une ambiance singulière frappé du sceau de l’indépendance et du militantisme.

Le rythme est là, les mélodies aussi, le groove, lui, est naturel. En avril 2025, la réédition surprise de leur album ‘Demain peut-être’ offre aux fans une réinvention unique d’une galette déjà diablement efficace avec nombre d’invités : Clinton Fearon, Taïro, Flavia Coelho, Yaniss Odua…

Café Charbon 10 rue Mlle Bourgeois – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://cafe-charbon-nevers.com/ https://www.facebook.com/cafecharbon;https://www.instagram.com/cafecharbonofficiel/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cafe-charbon-nevers.com/programmation-2/danakil/ »}]

Le collectif roots Danakil est aujourd’hui une référence, un groupe qui a traversé le temps à coup de chansons scandées comme des hymnes dans les plus grandes salles et dans les festivals d’Europe concert