Danakil en concert + première partie Le Cargö Caen

Danakil en concert + première partie

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-12-16 19:30:00

fin : 2026-12-17 01:00:00

Date(s) :

2026-12-16

Avec 25 ans de carrière, plus d’un millier de concerts et un public toujours plus fidèle, Danakil confirme sa place unique dans le paysage du reggae français. Son album “Demain peut-être”, sorti en septembre 2024, s’est imposé comme un classique particulièrement efficace.

Avec 25 ans de carrière, plus d’un millier de concerts et un public toujours plus fidèle, Danakil confirme sa place unique dans le paysage du reggae français. Son album “Demain peut-être”, sorti en septembre 2024, s’est imposé comme un classique particulièrement efficace, rassemblant l’ensemble de la fanbase du groupe. Ce show, sublimé par une nouvelle scénographie, est une véritable performance qui ravit le public partout où le groupe passe grâce à l’énergie sincère et la connexion palpable entre les musicien·nes !

L’ambiance de leurs concerts est toujours pleine de complicité avec vous, et témoigne du lien profond entre les membres de la “famille Danakil” qui perdure depuis toutes ces années. .

Le Cargö 9 cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

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English : Danakil en concert + première partie

With a career spanning 25 years, over a thousand concerts and an increasingly loyal following, Danakil have confirmed their unique place in the French reggae landscape. Their album Demain peut-être , released in September 2024, has established itself as a highly effective classic.

L’événement Danakil en concert + première partie Caen a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité