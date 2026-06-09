Caen

Randonnée La nuit, toutes les villes sont grises

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 21:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Avant la tombée de la nuit, parcourez la ville pour comprendre comment l’aménagement urbain essaye de prendre soin de la faune nocturne et de votre santé. Ce circuit de 7 km est proposé par le service Transition écologique de la Ville de Caen.

Avant la tombée de la nuit, parcourez la ville pour comprendre comment l’aménagement urbain essaye de prendre soin de la faune nocturne et de votre santé. Ce circuit de 7 km est proposé par le service Transition écologique de la Ville de Caen.

La soirée peut se poursuivre avec l’évènement Vous avez dit souris volantes ? (Sur inscription).

Départ Parking de la Colline aux Oiseaux. Inscriptions à inscriptions.transition@caenlamer.fr .

Avenue de l’Amiral Mountbatten Caen 14000 Calvados Normandie inscriptions.transition@caenlamer.fr

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English : Randonnée La nuit, toutes les villes sont grises

Before nightfall, take a stroll through the city to find out how urban planning is trying to take care of nocturnal fauna and your health. This 7km trail is organised by the City of Caen’s Ecological Transition Department.

L’événement Randonnée La nuit, toutes les villes sont grises Caen a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Caen la Mer