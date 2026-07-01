DANAKIL, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

DANAKIL Jeudi 17 décembre, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

30€ / 24€ / 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T21:30:00+01:00

Danakil fête plus de 20 ans de carrière, nés d’un rêve d’adolescents devenu une aventure internationale.

Du chapeau des cafés-concerts aux zéniths et grands festivals, le groupe s’est imposé sur toutes les scènes.

Leur reggae roots engage à dépasser les frontières et touche un large public avec des titres devenus incontournables. Sur scène, Danakil conserve une énergie brute et une complicité forte avec son public depuis ses débuts. Leur musique mêle groove puissant, textes percutants et production toujours en évolution. Un concert fédérateur, intense et généreux, à ne surtout pas manquer.

https://www.youtube.com/watch?v=zQl_DMYOvKs

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4045 »}] [{« data »: {« author »: « Danakil », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dudcc0 Nouvel album « Demain peut-u00eatre (Reload) » : https://baco.lnk.to/DemainPeutEtreReloadnud83dudd25 Danakil u00e0 l’Olympia – Paris – Samedi 19 Du00e9cembre 2026 – Derniu00e8re date de la tournu00e9e : https://shotgun.live/fr/web/events/danakil-l-olympianud83cudf9fufe0f Danakil en concert : https://shotgun.live/fr/artists/danakilofficialnnCru00e9dits vidu00e9o : https://www.instagram.com/couacproductionsnnLead vocal : Guillaume u00ab Balik u00bb BasilenTrompette : Thomas SouilnSax Alto : Sebastien u00ab Bozo u00bb FargesnSax Tenor : Mathieu DassieunTrombone : Jacques StaintonnChoeurs : Pamela Badjogo, Gabty LapkanPercussions & Choeurs : Manjul SouletienClaviers : Martin Bisson, Valentin AndrynGuitare : Fabien GiroudnBasse : Boris ArnouxnBatterie : Thierry Renaultnnud83eudef6 TOUS NOS LIENS ud83eudef6nud83cudf9fufe0f Concerts : https://bacobooking.fr/artistes/danakil nud83cudf81 Shop en ligne : https://bacoshop.fr/collections/danakilnud83dudcc0 Discographie : https://bio.to/Danakilnud83dudcfa YouTube (abonne toi pour ne rien rater!) : https://www.youtube.com/@Danakil nud83dudc65 Facebook : https://www.facebook.com/danakilnud83dudcf8 Instagram : https://www.instagram.com/danakilofficielnud83dudcf1 TikTok : https://www.tiktok.com/@danakilofficielnud83cudfa7 Streaming : https://baco.lnk.to/DanakilnnBaco Music u2022 Label u2022 Booking Agency u2022 Publishing u2022 Distribution u2022 Studionud83dudc49 http://bacomusic.fr », « type »: « video », « title »: « ud83dudcfa Danakil – u00c7a va u00e7a vient (Zu00e9nith de Paris 2025) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/zQl_DMYOvKs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=zQl_DMYOvKs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCoS2xSmRssY-xxxUY-j23Aw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un groove authentique et engagé qui fait vibrer tout le monde.

©Alex Sorin