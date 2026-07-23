Dance-Punk avec Simon Clair Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

Le New York de la fin des années 70, c’était un joyeux bordel. Imagine un peu : le hip-hop, le punk et la disco qui cohabitent dans les mêmes rues. Au milieu de tout ça, des artistes un peu fadas ont tenté le tout pour le tout : fusionner l’adrénaline du punk avec les batteries lourdes du funk. Résultat ? La scène Dance-Punk est née. C’est ce cocktail explosif qui a inspiré des groupes mythiques comme ESG, Liquid Liquid, et plus tard, James Murphy avec LCD Soundsystem. Pour cette première session, on embarque avec le journaliste Simon Clair. Il va te dévoiler tous les secrets du son dance-punk, de ses premiers vinyles crasseux à ses influences d’aujourd’hui. Prends ta place, ça va secouer.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Le Club d’Écoute décrypte le grand mix des seventies : quand l’énergie brute du punk rencontre les basses de la disco.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T20:00:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/dance-punk-avec-simon-clair/



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