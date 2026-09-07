Dandelion String Band, Jardin des remparts, Compiègne
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin des remparts · Compiègne
Informations pratiques
Dandelion String Band Dimanche 20 septembre, 17h00 Jardin des remparts Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ce quartet, créé en 2023, s’inspire du répertoire californien et texan des années 30 et 40, appelé Western Swing. Ce style musical méconnu de la famille du swing emprunte autant au Jazz New-Yorkais qu’à Django Reinhardt et aux Cowboy Songs du Texas.
Dandelion String Band ré-arrange les classiques du genre et écrit ses propres morceaux, au son d’un instrumentarium à cordes : steel guitar, mandoline électrique, guitares archtop et contrebasse. Un répertoire composé de chanson enlevées, de balades mélancoliques et d’instrumentaux endiablés. Un premier EP est à paraître en 2026 sur le label Celebration Days Records.
Jardin des remparts 16, rue des Fossés – Compiègne (60) Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://picardieforever.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/picardieforever/?locale=fr_FR »}]
Western Swing Music Oise
DR
À voir aussi à Compiègne (Oise)
- Tristan Lucas dans Français content Compiègne 10 septembre 2026
- Pas d’panique ! C’est la police… Compiègne 11 septembre 2026
- Garden-party des Avenues Compiègne 13 septembre 2026
- La Belle-Mère Compiègne 17 septembre 2026
- Les décoiffeuses Compiègne 18 septembre 2026