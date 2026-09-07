Dandelion String Band, Jardin des remparts, Compiègne

Informations pratiques

Dandelion String Band Dimanche 20 septembre, 17h00 Jardin des remparts Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce quartet, créé en 2023, s’inspire du répertoire californien et texan des années 30 et 40, appelé Western Swing. Ce style musical méconnu de la famille du swing emprunte autant au Jazz New-Yorkais qu’à Django Reinhardt et aux Cowboy Songs du Texas.

Dandelion String Band ré-arrange les classiques du genre et écrit ses propres morceaux, au son d’un instrumentarium à cordes : steel guitar, mandoline électrique, guitares archtop et contrebasse. Un répertoire composé de chanson enlevées, de balades mélancoliques et d’instrumentaux endiablés. Un premier EP est à paraître en 2026 sur le label Celebration Days Records.

Jardin des remparts 16, rue des Fossés – Compiègne (60) Compiègne 60200 Les Veneurs Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://picardieforever.org/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/picardieforever/?locale=fr_FR »}]

Western Swing Music Oise

DR