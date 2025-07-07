Daniel Goyone Jeunes Lunes Abbeville

Daniel Goyone Jeunes Lunes

6 avenue du port Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Daniel Goyone, Thierry Bonneaux et Nicolas Marty invitent Jérôme Marinette.

L’univers musical de Daniel Goyone captive par sa richesse et son originalité, fruit d’un parcours de pianiste explorateur, depuis le jazz jusqu’aux musiques brésiliennes, cubaines et indiennes. Ses compositions ciselées autour de mélodies inventives tissent un dialogue subtil entre la finesse de la musique de chambre, l’audace du jazz et la vitalité des musiques du monde. Goyone insuffle à chaque oeuvre un langage rythmique singulier qui ouvre des horizons inédits à l’auditeur. Sa musique illustre une tradition française curieuse et ouverte, magistralement servie par des musiciens capables d’en restituer aussi bien le groove rythmique que toutes les nuances de l’écriture.

6 avenue du port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

Daniel Goyone, Thierry Bonneaux and Nicolas Marty invite Jérôme Marinette.

Daniel Goyone?s musical universe is captivating in its richness and originality, the fruit of a pianist?s path of exploration, from jazz to Brazilian, Cuban and Indian music. His compositions chiselled around inventive melodies weave a subtle dialogue between the finesse of chamber music, the audacity of jazz and the vitality of world music. Goyone infuses each work with a singular rhythmic language that opens new horizons for the listener. His music illustrates a curious and open French tradition, masterfully served by musicians capable of rendering both the rhythmic groove and all the nuances of the writing.

German :

Daniel Goyone, Thierry Bonneaux und Nicolas Marty laden Jérôme Marinette ein.

Daniel Goyones musikalisches Universum fesselt durch seinen Reichtum und seine Originalität, die das Ergebnis einer Reise als Pianist ist, der vom Jazz bis zur brasilianischen, kubanischen und indischen Musik alles erforscht hat. Seine Kompositionen, die sich um einfallsreiche Melodien ranken, bilden einen subtilen Dialog zwischen der Feinheit der Kammermusik, der Kühnheit des Jazz und der Vitalität der Weltmusik. Goyone verleiht jedem Werk eine einzigartige rhythmische Sprache, die dem Hörer neue Horizonte eröffnet. Seine Musik ist ein Beispiel für eine neugierige und offene französische Tradition, die von Musikern meisterhaft bedient wird, die sowohl den rhythmischen Groove als auch alle Nuancen der Komposition wiedergeben können.

Italiano :

Daniel Goyone, Thierry Bonneaux e Nicolas Marty invitano Jérôme Marinette.

L’universo musicale di Daniel Goyone è accattivante nella sua ricchezza e originalità, frutto di una carriera di pianista che ha esplorato tutto, dal jazz alla musica brasiliana, cubana e indiana. Le sue composizioni cesellate attorno a melodie inventive intessono un sottile dialogo tra la finezza della musica da camera, l’audacia del jazz e la vitalità della world music. Goyone infonde in ogni opera un singolare linguaggio ritmico che apre nuovi orizzonti all’ascoltatore. La sua musica illustra una tradizione francese curiosa e aperta, servita magistralmente da musicisti capaci di rendere sia il solco ritmico che tutte le sfumature della scrittura.

Espanol :

Daniel Goyone, Thierry Bonneaux y Nicolas Marty invitan a Jérôme Marinette.

El universo musical de Daniel Goyone es cautivador por su riqueza y originalidad, fruto de una carrera como pianista que explora desde el jazz hasta la música brasileña, cubana e india. Sus composiciones, cinceladas en torno a melodías inventivas, tejen un sutil diálogo entre la delicadeza de la música de cámara, la audacia del jazz y la vitalidad de las músicas del mundo. Goyone infunde a cada obra un lenguaje rítmico singular que abre nuevos horizontes al oyente. Su música ilustra una tradición francesa curiosa y abierta, magistralmente servida por músicos capaces de interpretar tanto el groove rítmico como todos los matices de la escritura.

