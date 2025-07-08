Les femmes savantes Abbeville

Les femmes savantes

boulevard vauban Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Avec Les femmes savantes (1672), le metteur en scène Christian Schiaretti s’attache à faire résonner la pensée et la langue de Molière en une passionnante et puissante confrontation. L’écriture libertaire liée à la farce et au plaisir du jeu des premières pièces laisse place aux grandes comédies qui au-delà du divertissement s’attachent à mettre en jeu une pensée morale sur la société. En écho à la comédie cinglante des Précieuses ridicules, où les jeunes femmes soumises à l’oppression sont l’objet d’une vengeance, Les femmes savantes réactive le sujet de l’émancipation féminine au travers du savoir, celui d’une angoisse masculine face à ces femmes qui dépassent les limites, deviennent hors de contrôle . Christian Schiaretti s’attaque à ce qui gêne, ce qui trouble dans ce projet d’émancipation féminine, au-delà d’une lecture sécurisante. Sans jamais perdre l’humour, le metteur en scène vise aussi à laisser résonner une tonalité tragique le tragique, c’est toujours une irrésolution de la contradiction , confie-t-il. Une promesse de raffinement et d’intelligence…

Spectacle en tournée décentralisée de la Comédie de Picardie

boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

With Les femmes savantes (1672), director Christian Schiaretti sets out to bring Molière?s thought and language together in an exciting and powerful confrontation. The libertarian writing of the early plays, based on farce and the pleasures of play, gives way to the great comedies, which go beyond entertainment to engage in moral reflection on society. Echoing the scathing comedy of Les Précieuses ridicules, in which young women subjected to oppression are the object of vengeance, Les femmes savantes reactivates the subject of female emancipation through knowledge, that of male anguish in the face of these women who go beyond limits, become out of control . Christian Schiaretti tackles the disturbing aspects of this project for female emancipation, beyond a reassuring reading. Without ever losing his sense of humor, the director also aims to let a tragic tone resonate: Tragedy is always an irresolution of contradiction , he confides. A promise of refinement and intelligence?

Decentralized tour of the Comédie de Picardie

German :

Mit Les femmes savantes (1672) versucht der Regisseur Christian Schiaretti, die Gedanken und die Sprache Molières in einer spannenden und kraftvollen Konfrontation zum Klingen zu bringen. Die libertäre Schreibweise, die mit der Farce und der Spielfreude der ersten Stücke verbunden ist, weicht den großen Komödien, die über die Unterhaltung hinausgehen und sich bemühen, moralische Gedanken über die Gesellschaft ins Spiel zu bringen. In Anlehnung an die bitterböse Komödie Les Précieuses ridicules, in der junge, unterdrückte Frauen zum Objekt der Rache werden, reaktiviert Les femmes savantes das Thema der weiblichen Emanzipation durch das Wissen, das Thema der männlichen Angst vor diesen Frauen, die die Grenzen überschreiten und außer Kontrolle geraten . Christian Schiaretti setzt sich mit dem auseinander, was an diesem Projekt der weiblichen Emanzipation stört und beunruhigt, jenseits einer sicheren Lesart. Ohne jemals den Humor zu verlieren, zielt der Regisseur auch darauf ab, einen tragischen Ton mitschwingen zu lassen: Das Tragische ist immer die Unauflösbarkeit des Widerspruchs , sagt er. Ein Versprechen von Raffinesse und Intelligenz?

Eine dezentralisierte Tournee der Comédie de Picardie

Italiano :

Con Les femmes savantes (1672), il regista Christian Schiaretti si propone di far risuonare il pensiero e il linguaggio di Molière in un confronto emozionante e potente. La scrittura libertaria delle prime opere, legata alla farsa e al piacere del gioco, lascia il posto alle grandi commedie, che vanno oltre l’intrattenimento per impegnarsi in una riflessione morale sulla società. Riecheggiando la comicità sprezzante de Les Précieuses ridicules, in cui le giovani donne sottoposte all’oppressione sono oggetto di vendetta, Les femmes savantes riattiva il tema dell’emancipazione femminile attraverso la conoscenza, quello dell’angoscia maschile di fronte a queste donne che superano i limiti, diventano fuori controllo . Christian Schiaretti affronta ciò che inquieta e disturba in questo progetto di emancipazione femminile, al di là di una lettura rassicurante. Senza mai perdere il senso dell’umorismo, il regista punta anche a far risuonare un tono tragico: La tragedia è sempre una contraddizione irresolubile , dice. Una promessa di raffinatezza e intelligenza?

Spettacolo in tournée con la Comédie de Picardie

Espanol :

Con Les femmes savantes (1672), el director Christian Schiaretti se propone hacer resonar el pensamiento y el lenguaje de Molière en una confrontación emocionante y poderosa. La escritura libertaria de las primeras obras, ligada a la farsa y a los placeres del juego, da paso a las grandes comedias, que van más allá del entretenimiento para comprometerse en una reflexión moral sobre la sociedad. Haciéndose eco de la mordaz comedia de Les Précieuses ridicules, en la que las jóvenes sometidas a la opresión son objeto de venganza, Les femmes savantes reactiva el tema de la emancipación femenina a través del conocimiento, el de la angustia masculina ante estas mujeres que sobrepasan los límites, se vuelven incontrolables . Christian Schiaretti aborda lo que molesta y perturba en este proyecto de emancipación femenina, más allá de una lectura tranquilizadora. Sin perder nunca el sentido del humor, el director pretende también dejar resonar un tono trágico: La tragedia es siempre una contradicción irresoluble , afirma. ¿Una promesa de refinamiento e inteligencia?

Espectáculo en gira con la Comédie de Picardie

