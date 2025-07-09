Vive les coquettes Abbeville

Vive les coquettes

Rue du Moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:30:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-04

De Sophie Verdier

L’était une p’tite poule rousse qu’allait pondre dans la brousse, pondait un p’tit coco que l’enfant mangeait tout chaud. Voletta, conteuse à plumes, vole à travers le monde pour dénicher les histoires de poules. Et cot cot ! dans les poulaillers du monde entier, ça caquette !

Un spectacle pour les petits où l’on parle de la vie, de la peur d’affronter le monde, du courage, du besoin de suivre ses rêves. Des sujets qui méritent des histoires. Sophie mélange contes traditionnels et créations, comptines, chansons, issus du répertoire traditionnel ou de son imagination bouillonnante. Elle replace avec humour et tendresse, les histoires traditionnelles dans notre époque, leur propose un nouveau plumage. Le tout mis en bouche, en clown et en mouvement… Un joyeux désordre jubilatoire à partager entre petits, parents et grands-parents.

Rue du Moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80

English :

By Sophie Verdier

Once upon a time, a little red hen would go into the bush to lay her eggs, and lay a little coconut that the child would eat warm. Voletta, a feathered storyteller, flies around the world to unearth chicken stories. And cot cot! in hen houses the world over, it’s cackling!

A show for the little ones about life, the fear of facing the world, courage and the need to follow one?s dreams. Subjects that deserve stories. Sophie mixes traditional tales with her own creations, nursery rhymes and songs, both from the traditional repertoire and from her own vivid imagination. With humor and tenderness, she places traditional stories in our time, giving them a new plumage. All set to music, clowning and movement… A joyful, jubilant mess to be shared by children, parents and grandparents alike.

German :

Von Sophie Verdier

Es war einmal ein kleines rotes Huhn, das ging in den Busch, um Eier zu legen, und legte eine kleine Kokosnuss, die das Kind warm aß. Voletta, eine gefiederte Erzählerin, fliegt um die Welt, um Geschichten über Hühner aufzuspüren. Und cot cot! in den Hühnerställen der Welt gackert es!

Ein Stück für die Kleinen, in dem es um das Leben geht, um die Angst, sich der Welt zu stellen, um Mut und das Bedürfnis, seinen Träumen zu folgen. Themen, die Geschichten verdienen. Sophie mischt traditionelle Märchen mit eigenen Kreationen, Reimen und Liedern, die aus dem traditionellen Repertoire oder aus ihrer sprudelnden Fantasie stammen. Mit Humor und Zärtlichkeit bringt sie die traditionellen Geschichten in unsere Zeit zurück und verpasst ihnen neue Federn. Das Ganze wird in Mund, Clown und Bewegung umgesetzt… Ein fröhliches, jubelndes Durcheinander, das Kinder, Eltern und Großeltern miteinander teilen können.

Italiano :

Di Sophie Verdier

C’era una volta una gallinella rossa che andava a deporre le uova nella boscaglia e deponeva una piccola noce di cocco che il bambino mangiava calda dalla griglia. Voletta, una narratrice piumata, vola in giro per il mondo per scovare storie di galline. E chioccia chioccia, nei pollai di tutto il mondo!

Uno spettacolo per i più piccoli sulla vita, la paura di affrontare il mondo, il coraggio, la necessità di seguire i propri sogni. Argomenti che meritano storie. Sophie mescola i racconti tradizionali con le sue creazioni, le filastrocche e le canzoni, sia del repertorio tradizionale che della sua fervida immaginazione. Con umorismo e tenerezza, aggiorna le storie tradizionali, dando loro un nuovo piumaggio. Il tutto in un movimento clownesco da far venire l’acquolina in bocca… Un’allegra e festosa messinscena da condividere con i bambini, i genitori e i nonni.

Espanol :

Por Sophie Verdier

Érase una vez una gallinita roja que se adentraba en el monte para poner sus huevos, y ponía un pequeño coco que el niño se comía caliente de la parrilla. Voletta, una cuentacuentos emplumada, vuela por el mundo para desenterrar historias sobre gallinas. ¡Y cacarea cacarea! ¡En los gallineros de todo el mundo!

Un espectáculo para los más pequeños sobre la vida, el miedo a enfrentarse al mundo, la valentía, la necesidad de seguir tus sueños. Temas que merecen historias. Sophie mezcla cuentos tradicionales con sus propias creaciones, canciones infantiles y canciones, tanto del repertorio tradicional como de su burbujeante imaginación. Con humor y ternura, actualiza los cuentos tradicionales, dándoles un nuevo plumaje. Todo ello con un movimiento de payasa que hace la boca agua… Un lío alegre y jubiloso para compartir con niños, padres y abuelos.

