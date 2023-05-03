Festival du bien-être Abbeville

Festival du bien-être

Au cœur du parc de la Bouvaque, havre de verdure et de sérénité, la nouvelle édition du Festival du Bien-Être vous ouvre ses portes. Plus d’une quarantaine de professionnels passionnés vous invitent à explorer différentes pratiques pour prendre soin de vous sophrologie, aromathérapie, naturopathie, luminothérapie, kinésiologie ou encore sonothérapie mais aussi des activités physiques palpitantes, des associations dynamiques, des espaces zen et des chalets commerçants pour dénicher des produits sympas.

In the heart of the Parc de la Bouvaque, a haven of greenery and serenity, the new edition of the Festival du Bien-Être opens its doors to you. More than forty passionate professionals invite you to explore a range of self-care practices: sophrology, aromatherapy, naturopathy, light therapy, kinesiology and sonotherapy, as well as exciting physical activities, dynamic associations, zen spaces and shopping chalets to pick up some cool products.

