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AGENDA · Belfort

Daniel MORIN null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort

vendredi 2 avril 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort

Informations pratiques

Début
vendredi 2 avril 2027
Fin
vendredi 2 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
null Place de Gaulle et de la Résistance
Adresse
La Maison du Peuple
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif

Belfort

Daniel MORIN

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02

Date(s) :
2027-04-02

Daniel Morin en spectacle en Bourgogne Franche-Comté à Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône et Dole en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.

Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction.

En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin .   .

null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Daniel MORIN

L’événement Daniel MORIN Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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