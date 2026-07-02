Daniel MORIN null Place de Gaulle et de la Résistance Belfort
vendredi 2 avril 2027 · null Place de Gaulle et de la Résistance · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Daniel MORIN
null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-02 20:00:00
fin : 2027-04-02
Date(s) :
2027-04-02
Daniel Morin en spectacle en Bourgogne Franche-Comté à Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône et Dole en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Que ce soit dans le 5-7 ou dans le 11h/midi 30, Daniel Morin n’épargne rien ni personne sur France Inter depuis deux décennies.
Mâle hétéro totalement construit … A l’aube de ses 60 ans, Daniel Morin fait un point sur sa vie. Comment s’adapter à cette nouvelle société ? Entre écologie, méthodes de relaxations, déconstruction.
En 2026, c’est pour fêter ses 20 ans de fidélité à la radio que Daniel Morin fait une arrivée fracassante sur scène dans ce premier seul-en-scène certifié Morin . .
null Place de Gaulle et de la Résistance La Maison du Peuple Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
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English : Daniel MORIN
L’événement Daniel MORIN Belfort a été mis à jour le 2026-07-02 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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