Daniel Rabier à Vendôme, Minotaure, Vendôme

Daniel Rabier à Vendôme Jeudi 25 mars 2027, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher

29,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-25T00:00:00+01:00 – 2027-03-25T23:59:00+01:00

Fin : 2027-03-25T00:00:00+01:00 – 2027-03-25T23:59:00+01:00

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Loir Evènements : Daniel Rabier à Vendôme. Daniel Rabier propose des spectacles uniques mêlant humour, émotion et créativité, où chaque performance devient une expérience interactive et marquante. Avec son charisme et son talent, il captive le public tout en abordant des thèmes contemporains qui résonnent bien au-delà de la scène.

Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]

L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Festivals concerts et spectacles