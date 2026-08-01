Informations pratiques

Melle

Dans la Cave de Vigeois

Le Grand Châtelier Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Prieur Vigeois nous revient du XIIè siècle avec tout un tas d’anecdotes et de savoirs à partager. D’ordinaire, il les garde pour lui ou alors il les écrit quelque part en latin…

Mais allez savoir pourquoi, vous allez le mettre dans une situation où il va devoir devenir…bavard ! .

Le Grand Châtelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06 promdalex@gmail.com

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English : Dans la Cave de Vigeois

L’événement Dans la Cave de Vigeois Melle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays Mellois