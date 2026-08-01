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Dans la Cave de Vigeois Melle

vendredi 28 août 2026 · Melle

Dans la Cave de Vigeois Melle

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Le Grand Châtelier
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Melle

Dans la Cave de Vigeois

Le Grand Châtelier Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Le Prieur Vigeois nous revient du XIIè siècle avec tout un tas d’anecdotes et de savoirs à partager. D’ordinaire, il les garde pour lui ou alors il les écrit quelque part en latin…
Mais allez savoir pourquoi, vous allez le mettre dans une situation où il va devoir devenir…bavard !   .

Le Grand Châtelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06  promdalex@gmail.com

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English : Dans la Cave de Vigeois

L’événement Dans la Cave de Vigeois Melle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays Mellois

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