Dans la Cave de Vigeois Melle
vendredi 28 août 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Dans la Cave de Vigeois
Le Grand Châtelier Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Le Prieur Vigeois nous revient du XIIè siècle avec tout un tas d’anecdotes et de savoirs à partager. D’ordinaire, il les garde pour lui ou alors il les écrit quelque part en latin…
Mais allez savoir pourquoi, vous allez le mettre dans une situation où il va devoir devenir…bavard ! .
Le Grand Châtelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06 promdalex@gmail.com
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English : Dans la Cave de Vigeois
L’événement Dans la Cave de Vigeois Melle a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Pays Mellois
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