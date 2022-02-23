Dans la peau d’un archéologue – stage de science pour les 9-11 ans, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Dans la peau d’un archéologue – stage de science pour les 9-11 ans 23 février 2022 et 30 octobre 2025 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 € (par enfant, dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-23T10:00:00+01:00 – 2022-02-23T17:30:00+01:00

Fin : 2025-10-30T10:00:00+01:00 – 2025-10-30T17:30:00+01:00

Explorer la science en s’amusant ! Des stages ludiques, expérimentaux et pratiques encadrés par un médiateur scientifique.

Ce stage invite les enfants à découvrir les méthodes de fouille, d’analyses des vestiges et d’interprétations des découvertes de l’archéologie. Il combinera exploration pratique et sensibilisation aux sciences historiques.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Venez mieux comprendre le passé en vous mettant dans la peau d’un archéologue le temps d’une journée. Fouille vestige

visuel archéologie