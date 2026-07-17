Dans l’atelier de Claude Gondran, Galerie Parallax, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Dans l’atelier de Claude Gondran 17 septembre – 17 octobre 2027 Galerie Parallax Bouches-du-Rhône

jauge de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-17T13:30:00+02:00 – 2027-09-17T19:00:00+02:00

Fin : 2027-10-17T13:30:00+02:00 – 2027-10-17T19:00:00+02:00

La galerie Parallax s’installe en 2018 impasse des Épinaux, à Aix-en-Provence.

Au fond de cette impasse se trouve une porte cochère bleue. Derrière elle se cache l’ancien atelier de Claude Gondran, considéré comme le premier photographe d’Aix-en-Provence.

A l’occasion des journées européénnes du patrimoine 2027, nous proposeraosn au public :une exposition de photographies historiques de Claude Gondran, en partenariat avec la bibliothèque patrimoniale et les archives municipales d’Aix-en-Provence ;

– une série d’images contemporaines réalisées pour l’occasion, où les modèles reprendront place dans l’ancien atelier, exceptionnellement ouvert au public lors des Journées du Patrimoine 2027 ;

– une immersion sensible et visuelle, mêlant approche esthétique et expérience sensorielle.

Ainsi, l’impasse des Épinaux et la galerie Parallax inviteront le public à un véritable retour aux origines de la photographie.

Galerie Parallax 3 rue des Epinaux 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 06 60 55 20 60 https://galerieparallax.fr/ https://www.instagram.com/galerieparallax/ La galerie PARALLAX est un espace dédié à l’art photographique contemporain.

Elle a pour vocation de proposer les visions artistiques croisées de photographes sur un thème

commun.

Lieu de création photographique, la galerie PARALLAX élaborera au fil de ses expositions la

découverte de photographes contemporains, témoins de notre époque, au travers des diverses

techniques photographiques.

Défendre le travail d’auteur photographique, le promouvoir et le présenter au plus large public,

telles seront ses missions..

La galerie Parallax s’installe en 2018 impasse des Épinaux, à Aix-en-Provence.

©GalerieParallax