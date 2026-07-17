DANS L’ATELIER DES RESTAURATEURS, Atelier des restaurateurs, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Atelier des restaurateurs · Laval
Informations pratiques
DANS L’ATELIER DES RESTAURATEURS Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Atelier des restaurateurs Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Comment redonner vie à une statue ou à une fontaine ancienne dégradées par le temps ? Découvrez les coulisses de trois restaurations exemplaires menées, ces derniers mois, par la Ville de Laval.
Samedi à 9h30 : Fontaine Wallace (square de Boston)
Samedi à 10h30 : Statue d’Ambroise Paré (square des Droits de l’Enfant)
Samedi à 11h30 : Statue de Psyché (jardin de la Perrine)
Atelier des restaurateurs Square de Boston 53000 Laval Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire
Comment redonner vie à une statue ou à une fontaine ancienne dégradées par le temps ? Découvrez les coulisses de trois restaurations exemplaires menées, ces derniers mois, par la Ville de Laval.
© Paul Verdier
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