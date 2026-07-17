DANS L’ATELIER DES RESTAURATEURS, Atelier des restaurateurs, Laval

Informations pratiques

DANS L’ATELIER DES RESTAURATEURS Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Atelier des restaurateurs Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Comment redonner vie à une statue ou à une fontaine ancienne dégradées par le temps ? Découvrez les coulisses de trois restaurations exemplaires menées, ces derniers mois, par la Ville de Laval.

Samedi à 9h30 : Fontaine Wallace (square de Boston)

Samedi à 10h30 : Statue d’Ambroise Paré (square des Droits de l’Enfant)

Samedi à 11h30 : Statue de Psyché (jardin de la Perrine)

Atelier des restaurateurs Square de Boston 53000 Laval Laval 53000 Bel-Air-Beauregard Mayenne Pays de la Loire

Comment redonner vie à une statue ou à une fontaine ancienne dégradées par le temps ? Découvrez les coulisses de trois restaurations exemplaires menées, ces derniers mois, par la Ville de Laval.

© Paul Verdier