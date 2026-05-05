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Dans le couloir Pertuis

Dans le couloir Pertuis samedi 30 mai 2026.

Adresse : Théâtre de Pertuis

Ville : 84120 Pertuis

Département : Vaucluse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pertuis

Dans le couloir

Samedi 30 mai 2026 à partir de 19h. Théâtre de Pertuis Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

La classe de théâtre adultes présente Dans le Couloir une adaptation de la pièce de Jean-ClaudeGrumberg.
Entrée libre
Renseignements 04 90 09 67 20   .

Théâtre de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 67 20 

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English :

The adult drama class presents Dans le Couloir , an adaptation of Jean-ClaudeGrumberg’s play.

L’événement Dans le couloir Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis

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