Dans le couloir Pertuis
Dans le couloir Pertuis samedi 30 mai 2026.
Pertuis
Dans le couloir
Samedi 30 mai 2026 à partir de 19h. Théâtre de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La classe de théâtre adultes présente Dans le Couloir une adaptation de la pièce de Jean-ClaudeGrumberg.
Entrée libre
Renseignements 04 90 09 67 20 .
Théâtre de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 71 67 20
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English :
The adult drama class presents Dans le Couloir , an adaptation of Jean-ClaudeGrumberg’s play.
L’événement Dans le couloir Pertuis a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Pertuis
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