Dans le couloir Théâtre Municipal Sens
samedi 20 mars 2027 · Théâtre Municipal · Sens
Informations pratiques
Sens
Dans le couloir
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
À partir de 15 ans
Deux monstres sacrés (Jean-Pierre Daroussin et Christine Murillo) mis en scène (Charles Tordjman) sur un texte de Jean-Claude Grumberg
Exceptionnel
Dans leur cuisine, un vieux couple se débat avec ses petites douleurs, ses souvenirs et ses querelles de toujours. Mais ce soir, une chaise reste vide. Leur fils aux cheveux blancs est revenu vivre chez eux. Derrière la porte close de sa chambre, son silence devient un poids.
Faut-il lui parler ? Le laisser tranquille ? L’aimer encore comme un enfant ? Avec l’humour tendre et acéré de Jean-Claude Grumberg, Dans le couloir fait résonner la comédie et la tragédie du quotidien. Entre rires et larmes, ce couple nous ouvre les portes de son intimité, là où se jouent les grandes questions vivre ensemble, vieillir, aimer malgré tout.
Auteur Jean-Claude Grumberg
Mise en scène Charles Tordjman, Pauline Masson (assistante mise en scène)
Distribution Jean-Pierre Darroussin, Christine Murillo
Scénographie Vincent Tordjam
Musiques Vicnet
Crédit Photos Bernard Richebe
Lumières Christian Pinaud
Costumes Anne Yourmala
Une coproduction Billal Chegra présente en accord avec le théâtre Hébertot et MK Prod’
Durée 1H15 .
Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
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English : Dans le couloir
L’événement Dans le couloir Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais
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