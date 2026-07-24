Dans le couloir Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Dans le couloir

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:30:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

À partir de 15 ans

Deux monstres sacrés (Jean-Pierre Daroussin et Christine Murillo) mis en scène (Charles Tordjman) sur un texte de Jean-Claude Grumberg

Exceptionnel

Dans leur cuisine, un vieux couple se débat avec ses petites douleurs, ses souvenirs et ses querelles de toujours. Mais ce soir, une chaise reste vide. Leur fils aux cheveux blancs est revenu vivre chez eux. Derrière la porte close de sa chambre, son silence devient un poids.

Faut-il lui parler ? Le laisser tranquille ? L’aimer encore comme un enfant ? Avec l’humour tendre et acéré de Jean-Claude Grumberg, Dans le couloir fait résonner la comédie et la tragédie du quotidien. Entre rires et larmes, ce couple nous ouvre les portes de son intimité, là où se jouent les grandes questions vivre ensemble, vieillir, aimer malgré tout.

Auteur Jean-Claude Grumberg

Mise en scène Charles Tordjman, Pauline Masson (assistante mise en scène)

Distribution Jean-Pierre Darroussin, Christine Murillo

Scénographie Vincent Tordjam

Musiques Vicnet

Crédit Photos Bernard Richebe

Lumières Christian Pinaud

Costumes Anne Yourmala

Une coproduction Billal Chegra présente en accord avec le théâtre Hébertot et MK Prod’

Durée 1H15 .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Dans le couloir

L’événement Dans le couloir Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais