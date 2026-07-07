Dans le décor ! Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges
vendredi 6 novembre 2026 · Grand Théâtre · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Dans le décor ! Opéra de Limoges
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 18:00:00
fin : 2027-06-09 19:00:00
Date(s) :
2026-11-06 2027-02-03 2027-03-10 2027-04-28 2027-06-09
Ouvert aux personnes en situation de handicap visuel comme aux personnes voyantes, les visites tactiles des décors, costumes et accessoires, offrent une immersion dans l’univers sensoriel des productions.
– vendredi 06/11 Compagny
– Mercredi 03/02 Les Chaises
– Mercredi 10/03 Un Requiem allemand
– Mercredi 28/04 La Clémence de Titus
– Mercredi 09/06 Brundibar
Durée 1h environ. .
Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11
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English : Dans le décor ! Opéra de Limoges
L’événement Dans le décor ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole
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