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Dans le décor ! Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

vendredi 6 novembre 2026 · Grand Théâtre · Limoges

Dans le décor ! Opéra de Limoges Grand Théâtre Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Grand Théâtre
Adresse
48 Rue Jean Jaurès
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Dans le décor ! Opéra de Limoges

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 18:00:00
fin : 2027-06-09 19:00:00

Date(s) :
2026-11-06 2027-02-03 2027-03-10 2027-04-28 2027-06-09

Ouvert aux personnes en situation de handicap visuel comme aux personnes voyantes, les visites tactiles des décors, costumes et accessoires, offrent une immersion dans l’univers sensoriel des productions.
– vendredi 06/11 Compagny
– Mercredi 03/02 Les Chaises
– Mercredi 10/03 Un Requiem allemand
– Mercredi 28/04 La Clémence de Titus
– Mercredi 09/06 Brundibar

Durée 1h environ.   .

Grand Théâtre 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 11 

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English : Dans le décor ! Opéra de Limoges

L’événement Dans le décor ! Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Limoges Métropole

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