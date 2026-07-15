Dans le miroir Théâtre de marionnettes Belfort

Informations pratiques

Belfort

Dans le miroir

Théâtre de marionnettes 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:00:00

fin : 2027-04-03 21:10:00

Date(s) :

2027-04-03

Bienvenue, Mesdames et Messieurs, à cette fête foraine du soi.

Entrez dans notre cabinet aux curieux reflets et aux reflets curieux. Regardez bien dans les miroirs… Y a-t-il quelqu’un dedans ?

Ce solo mêlant marionnette et magie nouvelle nous entraîne dans les espaces secrets d’un esprit en quête d’identité. Un poème visuel sur une femme à l’âme slave qui dévoile ses multiples facettes dans une recherche de connexion à l’autre.

Drôles, mystérieux et magiquement étranges, ses reflets jaillissent des miroirs pour vous rencontrer et bousculer vos certitudes du réel. Sommes-nous toujours une seule et même personne ? Que se passerait-il si nos alter ego imaginaires prenaient vie et prenaient la parole ?

Dans cette fête foraine de l’intime, chaque reflet de soi tient son propre stand d’attractions la voix intérieure, l’ange, le monstre, le fou, le sage, la créature, l’enfant, la femme fatale, la femme slave — ou peut-être justement française… toute une mosaïque de figures surgit, défile, dialogue, se contredit et tente de cohabiter.

Entre illusion, théâtre visuel et marionnette, le spectacle invite le public dans un univers sensible et troublant. L’identité se démultiplie. Le réel vacille. .

Théâtre de marionnettes 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dans le miroir

L’événement Dans le miroir Belfort a été mis à jour le 2026-07-07 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)