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Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme Théâtre de la Ville Valence

Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme Théâtre de la Ville Valence mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Théâtre de la Ville

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 25

Valence

Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme

Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06 20:30:00

Date(s) :
2026-05-06

Bien que Marie-Antoinette ait rencontré Mozart enfant, devenue Reine de France elle préféra ses contemporains comme Gluck et Grétry, un univers que trois artistes font aujourd’hui résonner avec la musique de Mozart.
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Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18  contact@mozart-festival.fr

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English :

Although Marie-Antoinette met Mozart as a child, when she became Queen of France she preferred his contemporaries such as Gluck and Grétry, a world that three artists now bring to life with Mozart?s music.

L’événement Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme

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