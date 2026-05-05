Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme Théâtre de la Ville Valence
Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme Théâtre de la Ville Valence mercredi 6 mai 2026.
Valence
Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme
Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 20:30:00
fin : 2026-05-06 20:30:00
Date(s) :
2026-05-06
Bien que Marie-Antoinette ait rencontré Mozart enfant, devenue Reine de France elle préféra ses contemporains comme Gluck et Grétry, un univers que trois artistes font aujourd’hui résonner avec la musique de Mozart.
.
Théâtre de la Ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 00 18 contact@mozart-festival.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Although Marie-Antoinette met Mozart as a child, when she became Queen of France she preferred his contemporaries such as Gluck and Grétry, a world that three artists now bring to life with Mozart?s music.
L’événement Dans le salon de Marie-Antoinette Festival Mozart dans la Drôme Valence a été mis à jour le 2026-04-29 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Exposition gravures, sculptures et films En dormance Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Ciné-concert L’incroyable femme des neiges et l’Ensemble 0 Lux Scène Nationale Valence Valence 5 mai 2026
- Spectacle d’impro avec les Givrés Saveurs d’impro L’Origan Valence 5 mai 2026
- Danse Kill Me place Charles Huguenel Valence 6 mai 2026
- Conférence La politique climatique entre anges et démons Salle La Citoyenne, FOL Fédération des oeuvres laïques Valence 6 mai 2026