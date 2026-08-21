Dans les coulisses de l’exposition Lumière sculptée, Musée Francisque Mandet, Riom

Informations pratiques

Dans les coulisses de l’exposition Lumière sculptée Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée Francisque Mandet Puy-de-Dôme

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Emilie Lemardeley travaille différentes matières dans son atelier puis collabore avec des artisans d’art spécialistes du bronze et du verre. En lien avec l’équipe des musées, elle a ensuite fait une sélection d’œuvres, supports d’un discours et d’un parcours qui invitent les visiteurs à suivre un cheminement. C’est ainsi que chaque objet d’art trouve sa place dans les espaces historiques du musée et dans une scénographie spécifique.

Dans le cadre de l’exposition Lumière sculptée, présentée au musée Mandet jusqu’au 3 janvier 2027

Musée Francisque Mandet 14 Rue de l’Hotel de Ville, 63200 Riom, France Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473381853 https://www.rlv.eu/decouvrir/musees/musee-mandet-1 Hôtels particuliers datant du XVe et XVIIIe siècle, de style classique, bâti en pierre de Volvic, entre cour et jardin, donnant sur un second bâtiment, reliés par une galerie qui sert de salle d’exposition temporaire.

Emilie Lemardeley travaille différentes matières dans son atelier puis collabore avec des artisans d’art spécialistes du bronze et du verre. En lien avec l’équipe des musées, elle a ensuite fait une …

Émilie Lemardeley dans son atelier ©Studio Brinth