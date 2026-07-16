Dans les coulisses des Archives départementales de l’Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l'Isère · Saint-Martin-d'Hères
Informations pratiques
Dans les coulisses des Archives départementales de l’Isère 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère
Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30.
Réservation obligatoire au 04 76 54 37 81
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au cœur des Archives, les agents vous guideront dans les espaces de travail habituellement fermés au public. L’occasion de découvrir les missions et les métiers des Archives et d’explorer la diversité des documents qui sont conservés dans ses fonds.
Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr
Journées européennes du patrimoine
Archives départementales de l’Isère
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