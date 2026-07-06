Dans les coulisses du Dôme Le phocomètre Le Dôme Caen

Informations pratiques

Caen

Dans les coulisses du Dôme Le phocomètre

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

En fait, Le Dôme, c’est quoi ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

En fait, Le Dôme, c’est quoi ? Un musée, une bibliothèque, un centre de recherche, un espace de travail ? Est-ce que j’ai le droit d’y rentrer ? Avec mes enfants, mes ami·e·s ? Pour quoi faire ? M’amuser, apprendre, échanger, collectiver ? Est-ce que je dois réserver ? Et c’est combien ?

Si vous vous êtes déjà posé l’une ou plusieurs de ces questions, nous vous donnons rendez-vous chaque premier samedi du mois à 14h. Durant deux heures, un·e membre de l’équipe vous guide dans vos premiers pas au Dôme pour vous faire découvrir tous ses recoins, ses activités et ses équipements. Elle ou il vous présente également les prototypes phares qui racontent notre projet et l’histoire du lieu. À la fin de cette visite, vous saurez tout et vous ressortirez, nous l’espérons, plein·e d’envies et d’idées créatives !

Ce samedi 03 octobre 2026, de 14h à 16h, suivez notre guide et découvrez le phocomètre et la longue vue, outils d’observation fabriqués au FabLab, qui vous permettront d’observer les phoques en toute sécurité en Normandie. L’invitation vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant, c’est gratuit ! .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Dans les coulisses du Dôme Le phocomètre

Actually, what is Le Dôme? A museum, a library, a research centre, a workspace? Am I allowed to go in? With my children, my friends? What for? To have fun, learn, chat, or work together? Do I need to book? And how much does it cost?

L’événement Dans les coulisses du Dôme Le phocomètre Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité