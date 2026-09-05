Dans les pas de Mérimée, Hôtel Lallemant, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Lallemant · Bourges
Informations pratiques
Dans les pas de Mérimée Samedi 19 septembre, 11h00, 16h00 Hôtel Lallemant Cher
RDV dans la Cour de l’Hôtel Lallemant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Visite guidée (1h-1h30).
Hôtel Lallemant 6 Rue Bourbonnoux, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.
Visite guidée
©BnF, département des Estampes et de la Photographie, EO2-2 (PORTRAITS, 30)-BOITE FOL
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