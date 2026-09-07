Dans l’Oeil de l’Etat. Photographies institutionnelles dans la Vienne, Archives départementales de la Vienne, Poitiers

Informations pratiques

Dans l’Oeil de l’Etat. Photographies institutionnelles dans la Vienne 13 octobre 2026 – 16 décembre 2027 Archives départementales de la Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T09:00:00+02:00 – 2026-10-13T17:30:00+02:00

Fin : 2027-12-16T09:00:00+01:00 – 2027-12-16T17:30:00+01:00

Que voit l’État quand il regarde ? Au XIXe siècle, l’État découvre un nouvel outil pour documenter son action : la photographie. Routes coupées par les crues, surveillance des populations, photographies de classe, portraits de pompiers, relevés patrimoniaux ou projections de futurs aménagements… Les services administratifs saisissent très tôt cet appareil pour fixer l’instant, prouver un fait, justifier des travaux ou garder une trace pour l’avenir. Depuis deux cents ans, cette photographie institutionnelle, composée de milliers d’images classées et tamponnées dans des dossiers techniques, dessine en creux le portrait d’un territoire et de ses habitants.

Archives départementales de la Vienne 30 rue des Champs-Balais 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 03 04 05 https://archives-deux-sevres-vienne.fr/

Que voit l’État quand il regarde ? Au XIXe siècle, l’État découvre un nouvel outil pour documenter son action : la photographie. Routes coupées par les crues, surveillance des populations, de classe,…

©Archives départementales de la Vienne