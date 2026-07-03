Dans l’Œil de …, Tour Philippe-le-Bel, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Dans l’Œil de … 3 juillet – 19 septembre 2027 Tour Philippe-le-Bel Gard

Plein : 4,50 € – Réduit : 3,50 €

Gratuité : – de 18 ans, habitants de Villeneuve lez Avignon, bénéficiaires des minimas sociaux, membres de l’ICOM, guides conférenciers, enseignants accompagnant les groupes scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-07-03T10:00:00+02:00 – 2027-07-03T12:30:00+02:00

Fin : 2027-09-19T14:00:00+02:00 – 2027-09-19T18:00:00+02:00

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

Dans l’Oeil de …

La tour Philippe-le-Bel accueille l’oeuvre photographique d’une grande photographe française qui a marqué sa génération par la création d’un procédé photographique particulier.

Née dans les années 1940, initiée très jeune au métier dans une boutique de photographe, autodidacte, elle participa ensuite à l’aventure d’un grand magazine féminin dans son passage à la couleur.

En 2020, elle confie ses archives et de nombreux tirages à une institution patrimoniale de référence dédiée à la photographie. Les plus de 200 images réalisées entre les années 1980 et 2000, composent un univers singulier, entre errance, mémoire et poésie visuelle.

Tour Philippe-le-Bel Rue Montée de la Tour Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0432700857 https://www.villeneuvelezavignon.com/decouvrir-la-ville/ville-attractive/patrimoine/tour-philippe-le-bel/ https://www.facebook.com/villeneuvelezavignon/;https://www.instagram.com/villeneuve_lez_avignon/;https://www.linkedin.com/company/villeneuve-lez-avignon/posts/?feedView=all Donjon d’une forteresse édifiée au XIIIe s. par le roi de France, au débouché du célèbre pont d’Avignon dont elle contrôlait l’accès, la Tour Philippe le Bel domine toute la Provence grâce à un exceptionnel panorama sur Villeneuve lez Avignon, Avignon et la vallée du Rhône. La tour possède de très belles salles voûtées, et un espace muséographique permanent « Mémoires de tour ». L’exposition aborde les thèmes suivants.

– La figure du roi Philippe le Bel

– Le territoire avignonnais autour du Rhône, de l’époque carolingienne à la Révolution française

– La construction d’un pont à l’époque médiévale

– La découverte du pont d’Avignon en 3D dans son paysage médiéval.

Ces quatre grands thèmes sont traduits dans un parcours bilingue français anglais. Parking : rue Montée de la Tour

Cinq lieux patrimoniaux, une ville, un laboratoire du regard : Villeneuve lez Avignon célèbre le Bicentenaire de la Photographie.

© Ville de Villeneuve lez Avignon