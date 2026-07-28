Dans ma case (Love and Loose) Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Dans ma case (Love and Loose)

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-23 20:30:00

fin : 2027-03-23 21:30:00

Date(s) :

2027-03-23

Un opéra punk ! (Enfin pas vraiment… mais un peu quand même… non ?)

Pour soigner son désespoir, Un vieux punk sombre dans

une consommation excessive d’alcool. En une nuit, de l’annonce de la rupture amoureuse au réveil douloureux, le héros vit, ou croit vivre une suite d’évènements qui, fantasmés, rêvés, imaginés, ne font que raconter ce que tout le monde a déjà vécu un jour. Vrai, pas vrai ? Des chansons-souvenirs remontent à la surface…

Résidence de création du 22 au 27 février 2027

Répétition en public le mercredi 24 février à partir de 14h

Lecture avec Philippe Labonne (carte blanche) le mardi 23 mars à 18h30 à la BMGG (entrée libre). .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Dans ma case (Love and Loose)

L’événement Dans ma case (Love and Loose) Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret