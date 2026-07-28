Dans ma case (Love and Loose) Espace Fayolle Guéret
mardi 23 mars 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Dans ma case (Love and Loose)
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-23 20:30:00
fin : 2027-03-23 21:30:00
Date(s) :
2027-03-23
Un opéra punk ! (Enfin pas vraiment… mais un peu quand même… non ?)
Pour soigner son désespoir, Un vieux punk sombre dans
une consommation excessive d’alcool. En une nuit, de l’annonce de la rupture amoureuse au réveil douloureux, le héros vit, ou croit vivre une suite d’évènements qui, fantasmés, rêvés, imaginés, ne font que raconter ce que tout le monde a déjà vécu un jour. Vrai, pas vrai ? Des chansons-souvenirs remontent à la surface…
Résidence de création du 22 au 27 février 2027
Répétition en public le mercredi 24 février à partir de 14h
Lecture avec Philippe Labonne (carte blanche) le mardi 23 mars à 18h30 à la BMGG (entrée libre). .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Dans ma case (Love and Loose)
L’événement Dans ma case (Love and Loose) Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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