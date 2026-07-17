Dans ma peau, Médiathèque Jean d’Ormesson, Clichy

Informations pratiques

Dans ma peau Mercredi 24 février 2027, 09h30, 11h00 Médiathèque Jean d’Ormesson Hauts-de-Seine

de 6 à 9 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-24T09:30:00+01:00 – 2027-02-24T10:00:00+01:00

Fin : 2027-02-24T11:00:00+01:00 – 2027-02-24T11:30:00+01:00

chaque jour : le vêtement.

Deux danseuses jouent avec tissus, formes et habits du quotidien. Elles cachent, dévoilent, transforment et réinventent leurs silhouettes dans une exploration joyeuse qui rappelle les premières expériences des enfants lorsqu’ils apprennent à s’habiller, se déguiser ou reconnaître leur image.

Entre danse, mouvement et chant, le spectacle ouvre un espace sensible où se mêlent sensations, curiosité et imagination. Les corps se rencontrent, se racontent et se transforment au fil d’un jeu délicat qui évoque les notions d’identité, d’intimité et de relation à l’autre, à hauteur de tout-petit.

Conçu pour les enfants dès 1 an, Dans ma peau propose un moment de découverte et d’éveil à partager en famille.

Pour préparer cette création, les artistes ont été accueillies en résidence dans plusieurs crèches municipales de Clichy, au plus près des enfants et des professionnelles de la petite enfance.

Médiathèque Jean d’Ormesson 18 rue Léon Blum 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Dans ma peau invite les tout-petits à explorer le corps à travers le vêtement. Deux danseuses jouent avec tissus et formes, dans un univers sensible mêlant danse, chant et imagination.

Ayaha Benzaoui