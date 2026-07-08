Dans ma peau Médiathèque Jean d’Ormesson Clichy

Informations pratiques

Dans ma peau invite les tout-petits à découvrir leur

corps à travers un objet qui les accompagne chaque jour : le vêtement.

Deux danseuses jouent avec tissus, formes et habits du

quotidien. Elles cachent, dévoilent, transforment et réinventent leurs

silhouettes dans une exploration joyeuse qui rappelle les premières expériences

des enfants lorsqu’ils apprennent à s’habiller, se déguiser ou reconnaître leur

image.

Entre danse, mouvement et chant, le spectacle ouvre un

espace sensible où se mêlent sensations, curiosité et imagination. Les corps se

rencontrent, se racontent et se transforment au fil d’un jeu délicat qui évoque

les notions d’identité, d’intimité et de relation à l’autre, à hauteur de tout-petit.

Conçu pour les enfants dès 1 an, Dans ma peau propose

un moment de découverte et d’éveil à partager en famille.

Pour préparer cette création, les artistes ont été

accueillies en résidence dans plusieurs crèches municipales de Clichy, au plus

près des enfants et des professionnelles de la petite enfance.

Dans ma peau invite les tout-petits à explorer le corps à travers le vêtement. Deux danseuses jouent avec tissus et formes, dans un univers sensible mêlant danse, chant et imagination.

Le mercredi 24 février 2027

de à

payant Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-24T10:30:00+01:00

fin : 2027-02-24T12:30:00+01:00

Date(s) : 2027-02-24T00:00:00+02:00_2027-02-24T23:59:00+02:00

Médiathèque Jean d’Ormesson 18-22 Rue Léon Blum 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5649&lng=1



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