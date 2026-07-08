Dans ma peau Médiathèque Jean d’Ormesson Clichy
mercredi 24 février 2027 · Médiathèque Jean d'Ormesson · Clichy
Informations pratiques
Dans ma peau invite les tout-petits à découvrir leur
corps à travers un objet qui les accompagne chaque jour : le vêtement.
Deux danseuses jouent avec tissus, formes et habits du
quotidien. Elles cachent, dévoilent, transforment et réinventent leurs
silhouettes dans une exploration joyeuse qui rappelle les premières expériences
des enfants lorsqu’ils apprennent à s’habiller, se déguiser ou reconnaître leur
image.
Entre danse, mouvement et chant, le spectacle ouvre un
espace sensible où se mêlent sensations, curiosité et imagination. Les corps se
rencontrent, se racontent et se transforment au fil d’un jeu délicat qui évoque
les notions d’identité, d’intimité et de relation à l’autre, à hauteur de tout-petit.
Conçu pour les enfants dès 1 an, Dans ma peau propose
un moment de découverte et d’éveil à partager en famille.
Pour préparer cette création, les artistes ont été
accueillies en résidence dans plusieurs crèches municipales de Clichy, au plus
près des enfants et des professionnelles de la petite enfance.
Dans ma peau invite les tout-petits à explorer le corps à travers le vêtement. Deux danseuses jouent avec tissus et formes, dans un univers sensible mêlant danse, chant et imagination.
Le mercredi 24 février 2027
de à
payant Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-24T10:30:00+01:00
fin : 2027-02-24T12:30:00+01:00
Date(s) : 2027-02-24T00:00:00+02:00_2027-02-24T23:59:00+02:00
Médiathèque Jean d’Ormesson 18-22 Rue Léon Blum 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5649&lng=1
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