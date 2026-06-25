Danse à la Maison de la Culture MALMUS Amiens
Danse à la Maison de la Culture MALMUS Amiens mardi 16 mars 2027.
Amiens
Danse à la Maison de la Culture MALMUS
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-16 10:00:00
fin : 2027-03-16
Date(s) :
2027-03-16 2027-03-17
Danse Tribu
MALMUS
BRAHIM BOUCHELAGHEM COMPAGNIE ZAHRBAT
DU MARDI 16 AU MERCREDI 17 MARS 2027
GRAND THÉÂTRE
Danse urbaine et doutes modernes
Malmus , en arabe, signifie tangible . Et que signifie tangible , dans notre monde où nos perceptions sont filtrées, nos vérités recomposées, où les algorithmes influencent nos choix et nos émotions, où nos repères s’effacent ?
En une quête pour déterminer à qui ou quoi se fier, les sept interprètes développent un vocabulaire chorégraphique ancré dans le hip-hop, et sondent la matière même du réel, ce qui résiste, ce qui se transforme. Portés, déséquilibres, élans et chutes dessinent ainsi un paysage dynamique, mouvant, où chaque geste interroge notre capacité à croire, et à tenir debout. Puissant !
MAR 16 MARS 2027 • 10H
MAR 16 MARS 2027 • 14H30
MER 17 MARS 2027 • 18H30
Danse
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h10
Dès 9 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Danse Tribu
MALMUS
BRAHIM BOUCHELAGHEM COMPAGNIE ZAHRBAT
DU MARDI 16 AU MERCREDI 17 MARS 2027
GRAND THÉÂTRE
Danse urbaine et doutes modernes
Malmus , en arabe, signifie tangible . Et que signifie tangible , dans notre monde où nos perceptions sont filtrées, nos vérités recomposées, où les algorithmes influencent nos choix et nos émotions, où nos repères s’effacent ?
En une quête pour déterminer à qui ou quoi se fier, les sept interprètes développent un vocabulaire chorégraphique ancré dans le hip-hop, et sondent la matière même du réel, ce qui résiste, ce qui se transforme. Portés, déséquilibres, élans et chutes dessinent ainsi un paysage dynamique, mouvant, où chaque geste interroge notre capacité à croire, et à tenir debout. Puissant !
MAR 16 MARS 2027 • 10H
MAR 16 MARS 2027 • 14H30
MER 17 MARS 2027 • 18H30
Danse
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
1h10
Dès 9 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Dance? Tribe
MALMUS
BRAHIM BOUCHELAGHEM ZAHRBAT COMPANY
TUESDAY, MARCH 16, THROUGH WEDNESDAY, MARCH 17, 2027
GRAND TH%C9%C2TRE
Urban Dance and Modern Doubts
%AB Malmus %BB, in Arabic, means %AB tangible %BB. And what does “tangible” mean in our world where our perceptions are filtered, our truths are reconstructed, where algorithms influence our choices and emotions, where our points of reference are fading away?
In a quest to determine who or what to trust, the seven performers develop a choreographic vocabulary rooted in hip-hop, and probe the very fabric of reality—what endures, what transforms. Lifts, off-balances, leaps, and falls thus sketch a dynamic, shifting landscape where every gesture challenges our ability to believe—and to stand tall. Powerful!
MARCH 16, 2027 ? 10:00 AM
MARCH 16, 2027 ? 2:30 PM
MARCH 17, 2027 ? 6:30 PM
Dance
Grand Théâtre
Prices: 2–8 at 25?
1h10
Ages 9 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Danse à la Maison de la Culture MALMUS Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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