Danse à la Maison de la Culture MALMUS Amiens

Amiens

Danse à la Maison de la Culture MALMUS

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 10:00:00

fin : 2027-03-16

Date(s) :

2027-03-16 2027-03-17

Danse Tribu

MALMUS

BRAHIM BOUCHELAGHEM COMPAGNIE ZAHRBAT

DU MARDI 16 AU MERCREDI 17 MARS 2027

GRAND THÉÂTRE

Danse urbaine et doutes modernes

Malmus , en arabe, signifie tangible . Et que signifie tangible , dans notre monde où nos perceptions sont filtrées, nos vérités recomposées, où les algorithmes influencent nos choix et nos émotions, où nos repères s’effacent ?

En une quête pour déterminer à qui ou quoi se fier, les sept interprètes développent un vocabulaire chorégraphique ancré dans le hip-hop, et sondent la matière même du réel, ce qui résiste, ce qui se transforme. Portés, déséquilibres, élans et chutes dessinent ainsi un paysage dynamique, mouvant, où chaque geste interroge notre capacité à croire, et à tenir debout. Puissant !

MAR 16 MARS 2027 • 10H

MAR 16 MARS 2027 • 14H30

MER 17 MARS 2027 • 18H30

Danse

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h10

Dès 9 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Danse Tribu

MALMUS

BRAHIM BOUCHELAGHEM COMPAGNIE ZAHRBAT

DU MARDI 16 AU MERCREDI 17 MARS 2027

GRAND THÉÂTRE

Danse urbaine et doutes modernes

Malmus , en arabe, signifie tangible . Et que signifie tangible , dans notre monde où nos perceptions sont filtrées, nos vérités recomposées, où les algorithmes influencent nos choix et nos émotions, où nos repères s’effacent ?

En une quête pour déterminer à qui ou quoi se fier, les sept interprètes développent un vocabulaire chorégraphique ancré dans le hip-hop, et sondent la matière même du réel, ce qui résiste, ce qui se transforme. Portés, déséquilibres, élans et chutes dessinent ainsi un paysage dynamique, mouvant, où chaque geste interroge notre capacité à croire, et à tenir debout. Puissant !

MAR 16 MARS 2027 • 10H

MAR 16 MARS 2027 • 14H30

MER 17 MARS 2027 • 18H30

Danse

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

1h10

Dès 9 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Dance? Tribe

MALMUS

BRAHIM BOUCHELAGHEM ZAHRBAT COMPANY

TUESDAY, MARCH 16, THROUGH WEDNESDAY, MARCH 17, 2027

GRAND TH%C9%C2TRE

Urban Dance and Modern Doubts

%AB Malmus %BB, in Arabic, means %AB tangible %BB. And what does “tangible” mean in our world where our perceptions are filtered, our truths are reconstructed, where algorithms influence our choices and emotions, where our points of reference are fading away?

In a quest to determine who or what to trust, the seven performers develop a choreographic vocabulary rooted in hip-hop, and probe the very fabric of reality—what endures, what transforms. Lifts, off-balances, leaps, and falls thus sketch a dynamic, shifting landscape where every gesture challenges our ability to believe—and to stand tall. Powerful!

MARCH 16, 2027 ? 10:00 AM

MARCH 16, 2027 ? 2:30 PM

MARCH 17, 2027 ? 6:30 PM

Dance

Grand Théâtre

Prices: 2–8 at 25?

1h10

Ages 9 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Danse à la Maison de la Culture MALMUS Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS